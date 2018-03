Carlo Nesti - Sampdoria-Inter 1-1 - Pagelle neroazzurre (90'): Handanovic 7, Medel 7, Perisic 7, Santon 5

Tutti i voti, minuto per minuto: discuteteli, fra voi, qui, e nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

INTER

N.B. - Alla fine della partita, motivazioni per migliori e peggiori.

Handanovic 7 - Parate decisive, soprattutto nel primo tempo.

Santon 5 - Patisce oltre misura il dribbling di Correa.

(Ljajic s.v.)

Medel 7 - Senza di lui, la difesa crollerebbe, sotto i colpi del tridente.

Murillo 6

Telles 6

Guarin 6

Felipe Melo 6,5

Kondogbia 6

(Biabiany 6)

Perisic 7 - Sacrificio tattico, assist, e il primo gol personale.

Palacio 6

(Manaj 6)

Icardi 6

ALLENATORE

Mancini 6

GIOCO

7

per la fiducia di Mancini in Perisic, che giganteggia non solo nelle rifiniture, e nel gol, ma anche nei recuperi difensivi.

6

per la costante iniziativa offensiva esercitata, e garantita dal 66% del possesso palla, e da 17 tiri (7 nello specchio).

5

per la scarsa concretezza nel primo tempo: 7 tiri (2 nello specchio), con Icardi in ombra (assist a parte), nonostante 44 cross totali.

5

per la sofferenza sulle ripartenze della Sampdoria: Eder e Correa vincono i duelli con Telles (si riscatta, attaccando) e Santon.