Carlo Nesti - Sampdoria-Napoli 2-4 - Pagelle + analisi - Migliori: Hamsik, Insigne e Mertens - Peggiori: nessuno

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", minuto per minuto, con le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori, direttamente nel titolo, con la necessità di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

NAPOLI

COMMENTO

Il Napoli continua ad essere devastante in fase offensiva: 23 tiri, 17 in area avversaria, 9 nello specchio della porta, e 4 in porta. Higuain segna 1 gol, e ne sbaglia 2, ma la squadra di Sarri non è solo Higuain: è molto di più. In trasferta, fra Bergamo, Frosinone e oggi, ben 12 reti all'attivo. Unico "neo" il rendimento della difesa, che subisce 2 reti, al cospetto di un avversario rimasto, ingenuamente, in 10, dopo 58 minuti.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 7

Hamsik - Che rinascita, dopo il folle impiego di Benitez, spalle alla porta!

Insigne - Il solito genio, che esce dalla lampada di Sarri, e incanta.

Mertens - Gli bastano spezzoni di partita per chiarire, che sarebbe titolare dappertutto.

VOTO: 6,5

Higuain - Per il ventunesimo gol, meriterebbe 7, ma se ne mangia 2, solo davanti al portiere.

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati