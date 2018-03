Carlo Nesti: "Scudetto sanitario: Napoli strabatte la Juve. Ecco perché..."

La Juventus batte un record non invidiabile: 14 incidenti su 17 sono di natura muscolare. L'alibi è noto: preparazione diversa, in vista della Supercoppa Italiana. Ma non sarebbe il caso di chiedersi perché il Napoli vola, sempre con gli stessi 11 titolari? Mentre Allegri si misurava, a inizio stagione, con Borussia Dortmund, Lechia Danzica e Marsiglia, Sarri giocava contro Anaunia, Feralpi Salò e Cittadella. Un precampionato all'antica, badando più alla salute, che al business. A volte, occorre rinunciare ai soldi prima, per non perderli dopo, con gli infortuni a catena, e le sconfitte.

(NES-TWEET = UN ARGOMENTO DI STRETTA ATTUALITA', ANALIZZATO IN POCHE PAROLE, MA BUONE).