Carlo Nesti - Siviglia-Juventus 1-0 (analisi + pagelle) - 7,5 Buffon, 7 Cuadrado e Dybala

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb e Radio Sportiva

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori in campo, direttamente nel titolo dell'articolo, con l'esigenza di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

JUVENTUS

La Juventus strameritava il pareggio, e il primo posto nel girone, in virtù di 9 nitide palle-gol, compresa una traversa. Il primo tempo ha confermato la crescita della squadra, ma con sprechi eccessivi e fatali. Un improvviso black out, dal 10' al 20' della ripresa, ha compromesso la partita, anche perché la mancanza di cambi non ha consentito di rimediare alla fatica. In ogni caso, perché Rugani ancora fuori, e Cuadrado solo al 77'?

VOTO: 7,5

Buffon (3 parate, tanto per cambiare, decisive)

VOTO: 7

Cuadrado (Allegri, proprio perché a corto di cambi, doveva schierarlo prima del 77')

Dybala (oltre la traversa, onnipresenza e occasioni a raffica)

VOTO: 6,5

Alex Sandro

Marchisio

Sturaro

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Barzagli

Bonucci

Lichtsteiner

Morata (7 per l'intraprendenza, 5 per le occasioni mancate)

Pogba (6 meno, col rischio che, al rientro di Khedira, Sturaro gli soffi il posto)

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Chiellini (ahi, la marcatura di Llorente! Sono contento per lo spagnolo)