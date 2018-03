Carlo Nesti - Torino-Roma 1-1 (pagelle + analisi) - Migliori: 7 Bruno Peres, Manolas, Maxi Lopez - Peggiori: 5,5 Acquah, Padelli, Rudiger, 5 Digne, Quagliarella

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb, e vi propongo le pagelle, "in tempo reale", minuto per minuto, con le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori in campo, direttamente nel titolo dell'articolo, con l'esigenza di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

TORINO

Il Torino è costretto a rimontare per l'undicesima volta su 15 partite di campionato, e questa volta con appena 11 minuti a disposizione, dallo 0-1 dell'83' all'1-1 del 94'. Indipendentemente dalla valutazione dell'episodio del rigore, è un pareggio legittimo, con meno possesso palla (40%), ma più conclusioni (11, delle quali 5 nello specchio). Peccato per l'esitazione di Padelli, perché lo 0-0 sarebbe stato più equo.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 7

Bruno Peres - Sempre più irresistibile, nelle sue volate sulla destra, che annientano Digne. Ma non lo vedreste, a volte, esterno alto in un tridente?

Maxi Lopez - Ha il grande merito di conservare la freddezza, nel momento decisivo. In questo momento, merita la maglia di titolare, al posto di Quagliarella.

VOTO: 6,5

Baselli

Glik

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Padelli

VOTO: 5

Quagliarella

ROMA

La Roma tenta di rilanciare Gervinho, ma è un grave errore, perché l'attaccante si blocca nuovamente, e non ci sarà contro Bate e Napoli. La squadra è ancora malata, nel senso che si riassesta in difesa, ma appare decisamente poco creativa in mediana e in avanti, tenendo conto che si tratta dell'attacco migliore del campionato. L'1-0 avrebbe costituito un premio eccessivo, anche se essere raggiunti all'ultimo secondo, fa male.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 7

Manolas - A prescindere dall'episodio molto dubbio del rigore, guida la difesa con efficacia, vincendo quasi tutti i confronti diretti.

VOTO: 6,5

Florenzi

Iturbe

Nainggolan

Pjanic

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Rudiger

VOTO: 5

Digne

ARBITRO

Damato: 5