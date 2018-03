Nesti: "Vista l'Inter, non stupisce il terz'ultimo posto nei Km percorsi"

Le statistiche della Lega sentenziano che l'Inter è la diciottesima squadra, come media di chilometri percorsi: 97,781. Peggio di lei, solo Torino e Carpi. E' una pura curiosità, perché quello, che conta, nel calcio, è che corra il pallone ("la palla non suda", come diceva Liedholm). Devo ammettere, però, che il primo tempo di Bologna mi ha fatto riflettere molto su questo dato. I nerazzurri giocavano al rallentatore, orizzontali, e, soprattutto, senza smarcamenti. Sfido che Icardi si lamenta dei pochi palloni, che gli arrivano! Molto meglio, sicuramente, con Jovetic, Medel e Biabiany in campo.

(NES-TWEET = UN ARGOMENTO DI STRETTA ATTUALITA', ANALIZZATO IN POCHE PAROLE, MA BUONE).