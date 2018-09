A Genova arriva l'unica imbattuta del 2018

© foto di Federico Gaetano

E’ rimasta l’unica squadra imbattuta del 2018. Almeno prendendo in considerazione i tre campionati più importanti del calcio italiano. Coppe escluse.

L’Empoli dopo il KO rimediato dalla Pro Vercelli l’11 novembre 2017 ha messo insieme 18 vittorie e 10 pareggi in cadetteria più la vittoria di qualche giorno fa all’esordio in Serie A.

Nessun’altra squadra ha saputo fare meglio. Né la Juventus, una sconfitta, né il Napoli, due battute d’arresto nell’anno solare.

Gli azzurri di Andreazzoli, dopo i rossoblù del Cagliari affronteranno i rossoblù del Genoa.

Al Ferraris i numeri strizzano l’occhio ai padroni di casa. Ma solo perché conteggiamo assieme A e B.

Se ci concentriamo sui dati del principale torneo ecco che ne emerge un bilancio in equilibrio: 1 vittoria per parte (per 1-0 nel 2015-2016 quella dei liguri, per 1-0 nel 2007-2008 quella dei toscani) e 2 match chiusi in parità (1-1 nel 2014-2015 e 0-0 nel 2016-2017) con 2 gol fatti e incassati per squadra.

Anzi, l’ago della bilancia resta fermo a metà dando un’occhiata anche all’esito degli altri quattro Empoli-Genoa: ancora 1 affermazione a testa e 2 segni X, con 4 reti da un lato e dall’altro.

Resta un solo modo, quindi, alle due squadre per spezzare questo strano equilibrio.

In caso di pareggio sarà invece tutto rinviato al prossimo 27 gennaio, quando azzurri e rossoblù si ritroveranno avversari in riva all’Arno.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

12 incontri disputati

4 vittorie Genoa

6 pareggi

2 vittorie Empoli

20 gol fatti Genoa

16 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Empoli 0-1, 35° giornata 2007/2008

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Empoli 0-0, 8° giornata 2016/2017