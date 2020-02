A Torino comandano i granata. Il difficile rapporto della Samp coi primi 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre sconfitte consecutive con ben 13 gol al passivo. Walter Mazzarri ha perso il suo posto da allenatore del Torino dopo questi tre clamorosi rovesci dei granata contro Sassuolo, Atalanta e Lecce. Oggi dunque ci sarà l'esordio in panchina per Moreno Longo. Dall'altra parte c'è una Sampdoria che ha cambiato tecnico invece da un bel pezzo: con Ranieri i blucerchiati si sono leggermente ripresi, ma i risultati sono altalenanti. 17 punti ottenuti in 15 gare con il tecnico romano e una media punti di 1,13.

A Torino comandano i granata e anche nettamente: 31 vittorie dei padroni di casa contro le sole 8 dei blucerchiati ed un totale di 54 partite già giocate. Ultima affermazione dei doriani il 2 marzo 2014 con gol di Okaka e Gabbiadini. Tra l'altro quest'ultimo milita ancora nella Samp.

La Sampdoria continua ad avere un rapporto non straordinario con il gol in questa stagione. Quartultimo attacco del campionato e sono solamente 7 i giocatori diversi andati a segno. Peggio ha fatto in questo senso solo la Spal con 6. Il Toro non è che sia messo molto meglio con 8. Zero reti realizzate nel primo quarto d'ora, una nella prima mezz'ora, sei complessivamente nei primi 45 minuti: le prime frazioni sono molto problematiche per la Samp. Se le gare fossero finite al 45' i genovesi sarebbero ampiamente ultimi in classifica con soli 15 punti all'attivo.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

31 vittorie Torino

15 pareggi

8 vittorie Sampdoria

91 gol fatti Torino

49 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1946/1947 Serie A Torino vs Sampdoria 1-1



L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2018/2019 Serie A Torino vs Sampdoria 2-1