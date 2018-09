A Torino sarà ancora fattore casa per Frosinone-Bologna?

© foto di Marina Beccuti

Scappasse il pareggio ad occhiali, vale a dire col punteggio di 0-0, il bilancio degli scontri diretti fra Frosinone e Bologna in Serie A sarebbe tutto a uno: 1 vittoria per parte, 1 pareggio, 1 gol fatto e 1 incassato.

Non solo.

Anche il rendiconto dei precedenti totali in campionato, aggiungendoci quindi la cadetteria, resterebbe in equilibrio perfetto: 3 successi ciascuno, 3 segni X, 8 centri da un lato e dall’altro.

Quella fra gialloblù e rossoblù è una sfida pesantemente influenzata dal fattore casa. Nel Lazio ed in Emilia Romagna mai c’è scappato il segno 2 in schedina.

Riuscisse nell’impresa il Bologna di Filippo Inzaghi sfaterebbe quindi un tabù e, contemporaneamente, acciufferebbe la vittoria esterna numero 250 nella A col girone unico, perché ad oggi la classifica perpetua stilata con i risultati dal 1929-1930 in poi ricorda che i felsinei sono fermi a quota 249.

Inoltre i ragazzi di Longo, nonostante il calendario li indichi come “locali”, si esibiranno sul prato dell’Olimpico Grande Torino e a porte chiuse.

Terminiamo segnalando che entrambi i club sono reduci dal KO rimediato nella gara inaugurale della Serie A 2018-2019, i rossoblù in casa nel derby regionale contro la Spal, i gialloblù in trasferta nel monday night contro l’Atalanta.

Lasciare altri punti per strada complicherebbe non poco la stagione dei due club.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A E SERIE B)

4 incontri disputati

3 vittorie Frosinone

1 pareggio

0 vittorie Bologna

5 gol fatti Frosinone

2 gol fatti Bologna

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE A)

Frosinone-Bologna 1-0, 23° giornata 2015/2016