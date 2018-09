Ancelotti è come la kriptonite per Giampaolo

© foto di Federico Gaetano

A voler utilizzare il gergo dei fumetti, potremmo scrivere che Carlo Ancelotti è come la kriptonite per Marco Giampaolo.

A qualche giorno da Sampdoria-Napoli i numeri ci raccontano che i due mister si sono sfidati in campionato per 6 volte e mai l’attuale blucerchiato è riuscito a conquistare l’intera posta in palio.

Al massimo, in 2 circostanze, c’è scappato il segno X: Ascoli-Milan 1-1 del 2005-2006 e Cagliari-Milan 2-2 del 2006-2007.

Poi soltanto sconfitte: 3 su 3 in casa del collega, cui dobbiamo aggiungere un Siena-Milan 1-5 nel 2008-2009.

Molto più corposi, invece, gli incroci fra il tecnico oggi al Napoli e la Sampdoria, così come quelli fra Giampaolo e gli azzurri.

Ancelotti ha affrontati i blucerchiati alla guida di Parma, Juventus e Milan. Il suo score parla di 9 vittorie, 4 pareggi, 4 KO. Giampaolo ha sfidato il Napoli con Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli e, nelle ultime stagioni, Sampdoria. Ha raccolto 2 vittorie (col Cagliari nel 2007-2008 e col Siena nel 2008-2009), poi ecco 2 segni X e 8 battute d’arresto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E ANCELOTTI IN CAMPIONATO

0 vittorie Giampaolo

2 pareggi

4 vittorie Ancelotti

6 gol fatti squadre di Giampaolo

14 gol fatti squadre di Ancelotti