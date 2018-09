Ancelotti, il Parma e quel 17 giugno 1979

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di domani sarà la prima sfida fra Carlo Ancelotti, Napoli, e Roberto D’Aversa, Parma.

Ma per il tecnico azzurro ci sarà un ulteriore motivo per vivere la sfida in maniera particolare: è un doppio ex.

Con la maglia gialloblù è stato giocatore, prima, allenatore, poi.

Fra le 56 presenze sul campo la più importante porta la data del 17 giugno 1979, quando ai supplementari fu l’autore della doppietta che permise al Parma di superare la Triestina per 3-1 nello spareggio che valeva la promozione in Serie B.

In panchina ne dobbiamo aggiungere altre 68 con uno score di 33 successi, 21 pareggi, 14 sconfitte. Fra l’altro proprio con Ancelotti sul ponte di comando gli emiliani conquistarono uno storico secondo posto in campionato nel 1996-1997, risultato mai più raggiunto, a quota 63 punti, eguagliando così anche il record del 1994-1995 quando però si erano classificati terzi.

Come mister ha sfidato i suoi ex colori per 18 volte in Serie A. Il bilancio gli è ampiamente favorevole con 12 successi, 5 segni X, 1 sola sconfitta. Quando? Nel 2002-2003, alla 27esima giornata, Parma-Milan 1-0 con rete di Adriano.

Nel torneo 2007-2008, l’ultimo prima dell’avventura all’estero, Ancelotti raccolse due pareggi sfidando i Crociati: 1-1 nel girone d’andata, 0-0 in quello di ritorno.