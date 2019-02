Nelle partite interne contro le squadre allenate da Walter Mazzarri, Carlo Ancelotti ha perso solo in una circostanza (Milan-Sampdoria 1-2 stagione 2007/08) vincendo le altre quattro sfide. Le formazioni guidate dal tecnico emiliano, in casa, hanno sempre fatto almeno un gol a quelle del toscano. Nella storia delle sfide tra questi due grandi personaggi del nostro calcio non esistono pareggi.

Mazzarri e il Napoli, una storia importante. Quattro le stagioni che hanno visto l'attuale allenatore del Torino sulla panchina dei partenopei. Il bilancio complessivo, buono davvero, parla di 145 gare in campionato, con 73 vittorie, 42 pareggi e 30 sconfitte.

Mazzarri ha già affrontato da avversario 11 volte il Napoli, vincendo solo in due circostanze.

TUTTI I PRECEDENTI TRA ANCELOTTI E MAZZARRI (ANDATA E RITORNO)

8 vittorie Ancelotti

0 pareggi

3 vittorie Mazzarri

26 gol fatti squadre Ancelotti

11 gol fatti squadre Mazzarri