Andreazzoli, che bastonata a D'Aversa!

Per la prima volta D'Aversa in veste di allenatore si ritrova a giocare in casa contro il collega Andreazzoli. Entrambi nel corso dell'estate sono stati confermati rispettivamente sulla panchina del Parma e su quella dell'Empoli, in virtù del fatto che sono riusciti a conseguire la promozione in Serie A. Però durante lo scorso campionato di B c'è stato un incrocio, anche se a campi invertiti, e c'è da dire che il Parma e D'Aversa sono usciti con le ossa rotte dal match del Castellani: un 4-0 che non lascia repliche a favore dell'Empoli.

TUTTI I PRECEDENTI TRA D'AVERSA E ANDREAZZOLI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie D'Aversa

0 pareggi

1 vittoria Andreazzoli

0 gol fatti squadre D'Aversa

4 gol fatti squadre Andreazzoli