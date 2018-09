Arbitri 1^ giornata Serie A: statistiche in campionato

© foto di Federico Gaetano

Ventuno fischietti per un totale di 1.971 presenze in Serie A.

E’ Gianluca Rocchi, della Sezione AIA di Firenze, il decano della classe arbitrale con 230 caps raccolte in 15 stagioni. Precede Luca Banti, di Livorno, con 210 gettoni di presenza in 14 campionati, e Daniele Orsato, di Schio, con 193 in 12.

Dall’altra parte della graduatoria troviamo, invece, Gianluca Manganiello, 22 e 5, Daniele Chiffi, 10 e 5, e Federico La Penna, 7 e 5.

Curiosamente Rosario Abisso precede questo gruppetto nonostante una stagione in meno, 4, come arbitro nel massimo campionato italiano.

Sono alcuni dei numeri dei fischietti che dirigeranno i match della Serie A 2018-2019. Numeri a cui dobbiamo aggiungere, per questa prima giornata, quelli di Marco Piccinini, della CAN di B, ma designato per il posticipo Atalanta-Frosinone.

Di seguito le accoppiate gara-arbitro e presenze-stagioni di ciascun fischietto.

Atalanta-Frosinone, Piccinini Marco

Bologna-Spal, Giacomelli Piero

ChievoVerona-Juventus, Pasqua Fabrizio

Empoli-Cagliari, Chiffi Daniele

Lazio-Napoli, Banti Luca

Milan-Genoa, Maresca Fabio

Parma-Udinese, Calvarese Giampaolo

Sampdoria-Fiorentina, Doveri Daniele

Sassuolo-Inter, Mariani Maurizio

Torino-Roma, Di Bello Marco

Arbitro (presenze - stagioni in Serie A)

Abisso Rosario (23 – 4)

Banti Luca (210 – 14)*

Calvarese Giampaolo (105 – 10)**

Chiffi Daniele (10 – 5)**

Di Bello Marco (76 – 7)

Doveri Daniele (125 – 9)

Fabbri Michael (53 – 6)

Giacomelli Piero (101 – 8)

Guida Marco (122 – 9)*

Irrati Massimiliano (87 – 7)

La Penna Federico (7 – 5)

Manganiello Gianluca (22 – 5)

Maresca Fabio (37 – 5)

Mariani Maurizio (55 – 6)

Massa Davide (108 – 8)

Mazzoleni Paolo Silvio (189 – 13)

Orsato Daniele (193 – 12)

Pairetto Luca (36 – 5)

Pasqua Fabrizio (23 – 5)

Piccinini Marco (1 – 1)

Rocchi Gianluca (230 – 15)

Valeri Paolo (159 – 11)

* Nel corso della stagione 2016/2017 Genoa-Fiorentina è stata giocata il 12 settembre, sospesa dopo 27 minuti e terminata il 15 dicembre. Per Banti abbiamo conteggiato solo la presenza, per Guida presenza e risultato finale.

** Nel corso della stagione 2017/2018 l’arbitro Giampaolo Calvarese è stato sostituito nel corso di Benevento-Bologna da Daniele Chiffi. Per Calvarese abbiamo conteggiato solo la presenza, per Chiffi presenza e risultato finale.