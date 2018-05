Arbitri 38^ giornata Serie A: statistiche in campionato

© foto di Federico Gaetano

Designati gli arbitri per la trentottesima e ultima giornata della Serie A 2017-2018.

Di seguito le accoppiate gara-arbitro, presenze e stagioni in Serie A di ciascun direttore di gara, oltre ai numeri prodotti in questo torneo.

Cagliari-Atalanta, Massa Davide

ChievoVerona-Benevento, Pasqua Fabrizio

Genoa-Torino, Illuzzi Lorenzo

Juventus-Verona, Pinzani Riccardo

Lazio-Inter, Rocchi Gianluca

Milan-Fiorentina, Fabbri Michael

Napoli-Crotone, Banti Luca

Sassuolo-Roma, Abbattista Eugenio

Spal-Sampdoria, Di Bello Marco

Udinese-Bologna, Gavillucci Claudio

Arbitro (presenze - stagioni in Serie A - statistiche campionato 17-18)

Abbatista Eugenio (6 – 5; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 1 vittoria esterna)

Abisso Rosario (23 – 4; 12 vittorie casa – 1 pareggio – 3 vittorie esterne)

Aureliano (6 – 4; 2 vittorie casa – 0 pareggi – 1 vittoria esterna)

Banti Luca (209 – 14; 3 vittorie casa – 5 pareggi – 9 vittorie esterne)*

Calvarese Giampaolo (105 – 10; 10 vittorie casa – 2 pareggi – 3 vittorie esterne)**

Chiffi Daniele (10 – 5; 1 vittoria casa – 2 pareggi – 1 vittoria esterna)**

Damato Antonio (193 – 12; 5 vittorie casa – 4 pareggi – 6 vittorie esterne)

Di Bello Marco (75 – 7; 3 vittorie casa – 3 pareggi – 9 vittorie esterne)

Doveri Daniele (125 – 9; 7 vittorie casa – 5 pareggi – 5 vittorie esterne)

Fabbri Michael (52 – 6; 6 vittorie casa – 4 pareggi – 7 vittorie esterne)

Fourneau Francesco (1 – 1; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie esterne)

Gavillucci Claudio (49 – 5; 4 vittorie casa – 2 pareggi – 10 vittorie esterne)

Ghersini Davide (9 – 5; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 1 vittoria esterna)

Giacomelli Piero (101 – 8; 6 vittorie casa – 4 pareggi – 6 vittorie esterne)

Giua Antonio (1 – 1; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie esterne)

Guida Marco (122 – 9; 9 vittorie casa – 3 pareggi – 4 vittorie esterne)*

Irrati Massimiliano (87 – 7; 7 vittorie casa – 4 pareggi – 4 vittorie esterne)

La Penna Federico (7 – 5; 1 vittoria casa – 1 pareggio – 1 vittoria esterna)

Manganiello Gianluca (22 – 5; 7 vittorie casa – 3 pareggi – 6 vittorie esterne)

Maresca Fabio (37 – 5; 9 vittorie casa – 4 pareggi – 3 vittorie esterne)

Mariani Maurizio (55 – 6; 7 vittorie casa – 2 pareggi – 7 vittorie esterne)

Marinelli Livio (1 – 1; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie esterne)

Massa Davide (107 – 8; 5 vittorie casa – 8 pareggi – 5 vittorie esterne)

Mazzoleni Paolo Silvio (189 – 13; 5 vittorie casa – 5 pareggi – 8 vittorie esterne)

Nasca Luigi (6 – 6; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie esterne)

Orsato Daniele (193 – 12; 5 vittorie casa – 6 pareggi – 6 vittorie esterne)

Pairetto Luca (36 – 5; 10 vittorie casa – 2 pareggi – 3 vittorie esterne)

Pasqua Fabrizio (22 – 5; 8 vittorie casa – 1 pareggio – 5 vittorie esterne)

Pezzuto Ivano (2 – 2; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie esterna)

Piccinini Marco (1 – 1; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie esterna)

Rocchi Gianluca (229 – 15, 6 vittorie casa – 3 pareggi – 6 vittorie esterne)

Tagliavento Paolo (222 – 15; 5 vittorie casa – 5 pareggi – 6 vittorie esterne)

Valeri Paolo (159 – 11; 6 vittorie casa – 4 pareggi – 5 vittorie esterne)

* Nel corso della stagione 2016/2017 Genoa-Fiorentina è stata giocata il 12 settembre, sospesa dopo 27 minuti e terminata il 15 dicembre. Per Banti abbiamo conteggiato solo la presenza, per Guida presenza e risultato finale.

** Nel corso della stagione 2017/2018 l’arbitro Giampaolo Calvarese è stato sostituito nel corso di Benevento-Bologna da Daniele Chiffi. Per Calvarese abbiamo conteggiato solo la presenza, per Chiffi presenza e risultato finale.