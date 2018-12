Atalanta e Inter: vi piace proprio mandare a segno tanti giocatori!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Più che le vittorie, l'Inter è in vantaggio 22 a 14 a Bergamo, quello che impressiona nei match esterni con l'Atalanta è il numero di reti segnate in più a vantaggio dei milanesi: ben trenta. Del resto è comprensibile facilmente vedendo la serie dei risultati. Per ben tre volte l'Inter è uscita da Bergamo avendo segnato cinque reti anche se l'ultima volta è risalente a più di 50 anni fa (Atalanta-Inter 0-5 del 2 ottobre 1966).

Sette, sono le vittorie consecutive in campionato ottenute dall'Inter, ma anche la formazione allenata da Gasperini è in netta crescita perché si presenta a questo appuntamento avendo ottenuto tre successi di fila.

La squadra di Spalletti è in testa nella speciale classifica dei clean sheet (partite terminate senza subire nemmeno un gol). Sono ben 6, mentre l'Atalanta è ferma a quota 3. Inter e Atalanta sono invece appaiate in vetta in fatto di marcatori diversi: entrambe le squadre hanno mandato a segno 11 elementi diversi presenti nelle rispettive rose (a pari merito c'è anche la Roma).

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO

14 vittorie Atalanta

21 pareggi

22 vittorie Inter

62 gol fatti Atalanta

92 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1937/1938 Serie A Atalanta vs Inter 1-1

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2017/2018 Serie A Atalanta vs Inter 0-0