Atalanta-Inter dello scorso campionato è stato il primo...

© foto di PhotoViews

Mai prima di Atalanta-Inter della passata stagione un Gasperini-Spalletti di campionato era terminato con un pareggio ad occhiali. Vale a dire uno 0-0. Prima di allora, infatti, in 4 delle 5 sfide erano andate a rete entrambe le formazioni messe in campo dai due tecnici. Mentre la prima volta, 2007-2008, Genoa-Roma, aveva sorriso al toscano, vittorioso per 1-0.

E così una sfida che precedentemente alla Serie A 2017-2018 viaggiava a un ritmo di 3,6 gol/match, con il nulla di fatto della passata stagione ha rallentato bruscamente, finendo a 3 reti/gara.

Da segnalare che buttando uno sguardo anche ai testa a testa su campi invertiti, vale a dire con Gian Piero Gasperini nel ruolo di ospite, i numeri finiscono con lo strizzare l’occhio a Luciano Spalletti, avanti per vittorie, 5-3, e marcature, 17-13. Mentre i segni X ammontano solo a 2, equamente ridistribuiti in casa dell’uno e dell’altro tecnico.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

3 vittorie Gasperini

2 pareggi

5 vittorie Spalletti

13 gol fatti squadre di Gasperini

17 gol fatti squadre di Spalletti