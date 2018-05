Atalanta-Milan? Una classica di fine stagione. E c'è anche vittoria a tavolino rossonera

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da quattro stagioni a questa parte Atalanta-Milan è un classico match da fine stagione. Esattamente quattro anni fa si giocò tra l'altro proprio alla 37esima giornata (la stessa di questo weekend) con vittoria dei padroni di casa per 2-1.

Una trasferta non certamente impegnativa dal punto di vista chilometrico per il Milan e che ha dato diverse soddisfazioni in passato; infatti i diavoli hanno una tradizione favorevole sul campo dell'Atalanta avendo vinto la bellezza di 23 volte contro le 13 dei padroni di casa.

VITTORIA A TAVOLINO – Tra Atalanta e Milan troviamo anche un successo a tavolino per i rossoneri. Campionato 1961/62: la trasferta di Bergamo viene omologata con il risultato di 0-2 per i milanesi a causa di un’invasione di campo. Per inciso quello è stato anche l’anno dello scudetto numero otto vinto dal Milan.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO

13 vittorie Atalanta

22 pareggi

23 vittorie Milan

59 gol fatti Atalanta

80 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1937/1938 Serie A Atalanta vs Milan 0-0

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2016/2017 Serie A Atalanta vs Milan 1-1