Atalanta-Napoli legata in eterno a una monetina

© foto di Insidefoto/Image Sport

La sfida tra Atalanta-Napoli verrà per sempre legata a quello che avvenne l'8 aprile 1990: una monetina colpì in testa il centrocampista azzurro Alemao, il quale rimase a terra sotto indicazioni dell'allora medico partenopeo Carmando, per poi finire all'ospedale. Quell'episodio cambiò il corso del campionato e indirizzò lo scudetto alle pendici del Vesuvio a tutto danno del Milan.

Però Bergamo è un campo insidioso per il Napoli che è uscito sconfitto 21 volte su 50 partite complessive tra Serie A e B, vincendone solo 9. La squadra di Ancelotti è chiamata a confermare la sua imbattibilità che dura da sei giornate (4 vittorie e 2 pareggi).

Il Napoli è la squadra che può vantare il maggior numero di gol da giocatori entrati in campo dalla panchina a partita in corso: 7 con ben tre gol di vantaggio sul Sassuolo che è secondo in questa graduatoria. L'Atalanta è invece la formazione, assieme alla Roma, che ha mandato a segno il maggior numero di marcatori diversi: 13.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

21 vittorie Atalanta

20 pareggi

9 vittorie Napoli

70 gol fatti Atalanta

49 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1937/1938 Serie A Atalanta vs Napoli 2-0

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2017/2018 Serie A Atalanta vs Napoli 0-1