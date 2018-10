Atalanta-Sampdoria e le buone possibilità di 0-0. Buona la prima dei nerazzurri e poi stop!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizio di campionato davvero difficile per l'Atalanta: la formazione di Gasperini ha ottenuto una vittoria alla prima giornata contro il Frosinone e poi stop: sei turni consecutivi senza successi.

Atalanta-Sampdoria è una gara da 0-0? Le statistiche ci dicono che è possibile, perché per ben dieci volte Atalanta-Sampdoria è terminata proprio a reti bianche ed è questo il risultato che si è verificato in più circostanze. Tra l'altro la Samp è una delle squadre che guida la classifica dei clean sheet (gare senza reti subite) in Serie A: in tre partite la porta dei doriani è rimasta inviolata.

La vittoria con il massimo scarto è però ad appannaggio della Sampdoria: nella storia troviamo un 1-5 per i blucerchiati che però risale ormai alla stagione 1948/49.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

20 vittorie Atalanta

19 pareggi

10 vittorie Sampdoria

68 gol fatti Atalanta

52 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1946/1947 Serie A Atalanta vs Sampdoria 1-1

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO



2017/2018 Serie A Atalanta vs Sampdoria 1-2