Attenta Juventus, la prima volta non si scorda mai

La prima volta non si scorda mai.

E così Aurelio Andreazzoli, sabato pomeriggio alle 18, ritroverà la squadra contro cui ha vinto la prima gara da allenatore in Serie A: la Juventus.

Era la stagione 2012-2013 e da subentrato sulla panchina della Roma alla 25esima giornata fece 1-0 all’Olimpico contro i bianconeri. Fra l’altro con firma illustre, quella di un certo Totti.

Anche con Massimiliano Allegri rintracciamo 1 solo incrocio in campionato e sempre nella stagione 2012-2013. Avvenne in occasione del 37esimo turno, Milan-Roma, gara che terminò col punteggio ad occhiali, vale a dire il pareggio per 0-0.

Molti di più, al contrario, le sfide in Serie A fra il livornese e i corregionali dell’Empoli, 6, arrivate fra l’altro tutte alla guida dei bianconeri. Netto fino a oggi il percorso fatto: 6 vittorie, 13 gol in favore, 1 incassato.

Chiusura con quiz: cosa hanno in comune i due allenatori di Empoli e Juventus?

Risposta, oltre a essere entrambi toscani, hanno nel loro curriculum esperienze alla guida di Aglianese e Grosseto, oltre che essere stati collaboratori tecnici di un mister dell’Udinese.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANDREAZZOLI E ALLEGRI IN CAMPIONATO

0 vittorie Andreazzoli

1 pareggio

0 vittorie Allegri

0 gol fatti squadre di Andreazzoli

0 gol fatti squadre di Allegri