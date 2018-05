Attenta Roma, Ferrara è campo (storicamente) difficile

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nove volte ha vinto la Roma quando ha ospitato gli estensi. Nove volte ha vinto la Spal quando ha ospitato i capitolini.

Questo per scrivere che, storicamente, quello di Ferrara non è un campo facile per i giallorossi.

A riprova ci sono poi i due risultati più ricorrenti nei match di Serie A: l’1-0 comparso in 4 occasioni, il 2-1 uscito per 3 volte.

Fra i tanti match spicca un 2-5 nel 1954-1955, guarda caso disputato proprio alla 34esima giornata.

Allora il turno rappresentava l’ultima giornata del torneo. Genovesio e Olivieri marcarono per i locali. Boldi (autogol), Cavazzoti, doppietta di Nyers (con un rigore) e Ghiggia per gli ospiti.

Strano campionato quello appena citato. La Roma arrivò terza, la Spal penultima e retrocessa. Ma il Giudice Sportivo avrebbe poi richiamato i biancoazzurri (assieme alla Pro Patria) nella successiva Serie A.

I ragazzi di Semplici vengono da 8 turni positivi di fila. Ma dopo i 6 punti raccolti fra la 26esima e la 27esima giornata sono comparsi solo e soltanto segni X. E adesso la distanza dalla zona retrocessione è minima.

La Roma dopo il pareggio nel derby ha vinto nel turno infrasettimanale contro il Genoa. Il più recente KO è quello patito all’Olimpico dalla Fiorentina. Guarda caso quadra di cui Semplici, si dice e scrive, essere tifosissimo.

PS: Spal a quota 499 punti nella Serie A con la formula del girone unico.

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE A)

15 incontri disputati

9 vittorie Spal

3 pareggi

3 vittorie Roma

21 gol fatti Spal

14 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Roma 2-1, 17° giornata 1952/1953

ULTIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Roma 0-1, 3° giornata 1967/1968