Bari ad Avellino, dove la storia è quasi sempre biancoverde

© foto di Federico Gaetano

In Serie B il Bari conta 1 sola vittoria sul campo dell’Avellino: stagione 2003-2004, sedicesima giornata, 1-2 al triplice fischio finale. Biancoverdi avanti al minuto 28 del secondo tempo con Kutuzov e prima che Spinesi mettesse a segno una doppietta fra i minuti 33 e 36.

Prima e dopo, al massimo, ci sono scappati dei segni X.

E proprio in pareggio, 1-1, sono terminate le ultime due sfide in ordine di tempo.

Ma Avellino-Bari è anche match con un precedente in Serie A: 1985-1986, 0-0.

Mentre nella terza serie italiana, la C, i pugliesi conquistarono negli anni Sessanta il primo successo in casa degli irpini.

La squadra di Grosso è reduce da 3 successi di fila, prima del riposo forzato causa maltempo nel turno infrasettimanale.

Quella di Novellino ha fatto 4 punti negli ultimi due turni, fra l’altro con il significativo pareggio per 1-1 in casa della capolista Empoli. Da notare però che segna e incassa gol da 5 giornate.

CONFRONTI DIRETTI AD AVELLINO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

14 incontri disputati

6 vittorie Avellino

6 pareggi

2 vittorie Bari

14 gol fatti Avellino

9 gol fatti Bari

PRIMA SFIDA AD AVELLINO (SERIE B)

Avellino-Bari 1-0, 5° giornata 1973/1974

ULTIMA SFIDA AD AVELLINO (SERIE B)

Avellino-Bari 1-1, 40° giornata 2016/2017