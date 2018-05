Benevento, col Genoa serve resistere oltre il 95'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C’è un dato che rende Benevento-Genoa tutt’altro che scontata.

Dal giro di boa in poi, vale a dire dalla 20esima giornata, i punti di differenza fra le due squadre ammontano soltanto a 9.

I rossoblù stanno davanti a quota 23 (7 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte), i giallorossi più dietro a 14 (4 vittorie, 2 pareggi, 11 sconfitte).

Performance che varrebbero il nono posto in classifica per i liguri, la virtuale salvezza per i campani.

Poi all’andata furono necessari più di novanta minuti al Grifone per avere la meglio sulla matricola Benevento. Per scacciare le streghe, è proprio il caso di scriverlo, fu necessario un calcio di rigore siglato da Lapadula nel recupero della ripresa.

Rigori che sembrano essere uno dei tanti tallone d’Achille della squadra di mister De Zerbi, fra quelli a favore (3) e quelli contro (10) i giallorossi sono difatti il club della Serie A 2017-2018 col peggior saldo dagli undici metri.