Berardi a caccia del 50esimo gol in A. E col ChievoVerona...

Tre sfide in Serie C nel corso degli anni Ottanta. Cinque in Serie A dal 2014 in poi.

Possiamo riassumerla così la storia dei ChievoVerona-Sassuolo, sfida che per i gialloblù ha già il sapore d’ultima chance nonostante valga per l’11esima giornata del girone d’andata.

Il bilancio dei precedenti scontri diretti in campionato sorride ai padroni di casa che in 7 occasioni (su 8) hanno raccolto punti. Curiosamente la prima e unica vittoria neroverde coincide col primo scontro diretto in Serie A al Bentegodi: 34esima giornata 2013-2014, 0-1 firmato Domenico Berardi.

Berardi che è alla ricerca del gol numero 50 in A. Ufficialmente ne ha messi dentro 48, ufficiosamente 49, perché marcò anche in Sassuolo-Pescara 2-1, poi trasformata in 0-3 da una sentenza del Giudice Sportivo.

I clivensi rappresentano l’unica squadra ancora secco di successi. La classifica all time di Serie A li vede fermi a quota 99 pareggi fra le mura amiche e 249 sconfitte totali. Gli emiliani dopo aver festeggiato le 200 gare nel massimo campionato in occasione del derby regionale contro il Bologna vorranno oltrepassare quota 250, perché i punti raccolti fino ad oggi ammontano a 248. E 6 sono arrivati proprio in casa del ChievoVerona nei 5 scontri diretti in Serie A.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE C)

8 incontri disputati

4 vittorie ChievoVerona

3 pareggi

1 vittoria Sassuolo

11 gol fatti ChievoVerona

7 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Sassuolo 0-1, 34° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Sassuolo 1-1, 27° giornata 2017/2018