Bergamo era terra di conquista per il Genoa. Prima che arrivasse Gasp...

Partiamo da un dato che a qualche tifoso rossoblù procurerà qualche sospiro: da quando l’ex Gian Piero Gasperini guida l’Atalanta, i rossoblù hanno vinto zero match di campionato contro gli orobici.

Fra Genova e Bergamo contiamo, difatti, 3 incroci e altrettanti successi nerazzurri.

Eppure la storia più recente di questa sfida, almeno quella che ha per sfondo l’Atleti Azzurri d’Italia, sorride al Grifone.

Dal 2011-2012 in poi rintracciamo 3 successi degli ospiti (a fronte dei 2 per i locali) e 8 marcature (contro le 6 degli orobici).

Il segno X più recente è caduto in occasione della sfida 2013-2014. Sfida che fu giocata, guarda caso, in occasione della 35esima giornata e che terminò col punteggio di 1-1, De Luca per i locali, De Ceglie per gli ospiti.

C’è un altro precedente Atalanta-Genoa alla 35esima giornata di Serie A. E’ quello datato stagione 2008-2009 e anche allora fu 1-1, Valdes per i bergamaschi, Criscito per i liguri.

Chiusura sullo stato di forma dei due club.

L’Atalanta, alla ricorsa per il secondo anno di fila di un posto in Europa League, è reduce dalla vittoria sul Torino. Soprattutto, escludendo i recuperi con Juventus e Sampdoria, va a punti dalla 28esima giornata (5 vittorie più 2 pareggi).

Il Genoa ha fatto suo il posticipo del lunedì sera salutando definitivamente la zona a rischio retrocessione. Viene da 3 impegni di fila con almeno una segnatura, se dovesse marcare a Bergamo eguaglierebbe la serie gol più lunga di questo torneo: quella stabilita fra la 13esima e la 16esima giornata contro Crotone, Roma, Hellas Verona e Atalanta… dalla serie corsi e ricorsi storici.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

42 incontri disputati

18 vittorie Atalanta

11 pareggi

13 vittorie Genoa

46 gol fatti Atalanta

39 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Genoa 3-4, 16° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Genoa 3-0, 11° giornata 2016/2017