Bis per De Zerbi e Ballardini

© foto di Federico De Luca

Vai col bis… perché quella di domenica pomeriggio sarà la seconda sfida in campionato fra Roberto De Zerbi (39 panchine in Serie A) e Davide Ballardini (211).

Di testa a testa, infatti, c’è solo quello del girone d’andata.

Da segnalare, al contrario, che il mister originario di Ravenna sarà alla quarta sfida contro il Benevento. Perché i primi due incroci risalgono alla C1 girone B del 2004-2005: alla guida della Sambenedettese colse un successo casalingo per 3-0 e una sconfitta esterna per 1-2.

TUTTI I PRECEDENTI FRA BALLARDINI E DE ZERBI IN CAMPIONATO

1 vittoria Ballardini

0 pareggi

0 vittorie De Zerbi

1 gol fatto squadra di Ballardini

0 gol fatti squadra di De Zerbi