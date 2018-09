Bologna e Udinese si continua a pareggiare poco. E nelle ultime 4 sfide...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pur essendo indietro in fatto di vittorie contro il Bologna in casa degli emiliani, l'Udinese ha vinto tre delle ultime quattro sfide al Dall'Ara. E' un confronto questo dove si pareggia poco: solo sei divisioni della posta in 35 partite complessive. E proprio il pareggio è il risultato che manca da più tempo, anche se relativamente: non si verifica dall'1-1 del 4 novembre 2012.

Quanto a questo campionato: il Bologna ha ottenuto fin qui la sua unica vittoria in casa (2-0 contro la Roma), mentre l'Udinese ha un cammino in cui non si nota alcuna differenza tra casa e trasferta: una vittoria, un pareggio e una sconfitta, sia tra le mura amiche che lontano dal Friuli.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

19 vittorie Bologna

6 pareggi

10 vittorie Udinese

58 gol fatti Bologna

43 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1950/1951 Serie A Bologna vs Udinese 5-2

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2017/2018 Serie A Bologna vs Udinese 1-2