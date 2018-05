Bologna e Verona, un nuovo millennio senza pareggi. E se succede, i gialloblu...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Verona ha ottenuto solo quattro vittorie a Bologna. Eppure due di queste quattro sono state ottenute nelle ultime due partite giocate al Dall'Ara. Segnale positivo questo per la formazione gialloblu che è alla disperata ricerca di punti salvezza. Il risultato che non si verifica da più tempo è il pareggio che, nel nuovo millennio non si è mai visto. L'ultimo è stato uno 0-0 il 24 ottobre 1999. In caso di parità, il Verona otterrebbe il 300esimo pareggio di sempre nei campionati di A a girone unico.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

10 vittorie Bologna

9 pareggi

4 vittorie Hellas Verona

27 gol fatti Bologna

18 gol fatti Hellas Verona

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1957/1958 Serie A Bologna vs Hellas Verona 1-0

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2015/2016 Serie A Bologna vs Hellas Verona 0-1