Brescia, ti mancano i gol dalla panchina e al Cesena...i rigori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultima partita giocata in Serie A tra Brescia e Cesena coincide con l'ultima vittoria dei romagnoli in casa delle Rondinelle. Una Befana favorevole ai bianconeri perché proprio in occasione del 6 gennaio 2011 arrivò questo successo per 2-1. Da allora quattro risultati utili consecutivi per il Brescia con tre vittorie e un pari. In generale ci sono solo quattro affermazioni del Cesena in terra lombarda.

Il Cesena è l'unica squadra di Serie B a non aver realizzato neanche un gol su calcio di rigore. Il Brescia è ultimo per gol fatti da giocatori partenti dalla panchina (solo 2 come la Salernitana), ma il Cesena non è che stia meglio perché è appena un gradino sopra con 3. Infine segnaliamo che il Brescia è anche l'ultima squadra della cadetteria per numero di giocatori andati a segno. Sono solo 7, tutte le altre formazioni sono in doppia cifra con Foggia e Ascoli a guidare questa graduatoria con ben 17 calciatori diversi che hanno marcato almeno un gol.

TUTTI I PRECEDENTI A BRESCIA (SERIE A E B)

11 vittorie Brescia

8 pareggi

4 vittorie Cesena

33 gol fatti Brescia

20 gol fatti Cesena

LA PRIMA SFIDA A BRESCIA

1968/1969 Serie B Brescia vs Cesena 1-0

L'ULTIMA SFIDA A BRESCIA

2016/2017 Serie B Brescia vs Cesena 3-2