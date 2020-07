C'è una sfida che viaggia a 3,5 gol ogni novanta minuti

Al primo incrocio furono marcati 6 gol. All’ultimo nientemeno che 8 reti.

Perché Sassuolo-Genoa è sfida che in campionato, 6 incontri disputati e tutti in Serie A, viaggia a una media di 3,5 marcature ogni novanta minuti.

E i neroverdi arriveranno a questo appuntamento col sesto miglior attacco del torneo, 64 centri. Se escludiamo l’inarrivabile Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Roma hanno dai 13 ai 7 gol in più dei neroverdi (numeri cristallizzati alla vigilia del 37esimo turno). Mica male la banda De Zerbi!

Di riflesso i rossoblù scenderanno sul prato del Mapei Stadium con la quarta peggior difesa della Serie A 2019-2020. Alla vigilia della 37esima giornata annoverano 68 gol al passivo, soltanto Brescia, Lecce e Spal hanno statistiche peggiori.

I dati prodotti dai precedenti strizzano l’occhio agli emiliani a punti 5 volte su 6 e con il doppio delle marcature 14-7.

All’andata si imposero i liguri per 2-1, con Pandev man of the match grazie alla rete all’86’.

Da sottolineare come i Sassuolo-Genoa abbiano prodotto sempre punteggi differenti, mai un bis fino a oggi.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

6 incontri disputati

4 vittorie Sassuolo

1 pareggio

1 vittoria Genoa

14 gol fatti Sassuolo

7 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Genoa 4-2, 37° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Genoa 5-3, 3° giornata 2018/2019