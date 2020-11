Cercasi bomber per Udinese-Genoa

Stagione 1989-1990, in occasione dell’ottava giornata di Serie A il calendario ha in programma Udinese-Genoa. Al triplice fischio finale del signor Luci il punteggio è di 2-4. Le doppiette di Fontolan (27’ e 29’) e di Aguilera (83’ e 86’) consegnano il successo ai rossoblù. Inutili le reti bianconere di Branca (65’) e Mattei (85’). E’ questo l’unico scontro diretto fra friulani e liguri, con i primi nel ruolo di padroni di casa, andato in scena in occasione di un ottavo turno di Serie A.

Almeno fino al pomeriggio di domenica prossima.

Come terminò poi quel campionato? Gli ospiti chiusero all’undicesimo posto in classifica, totalizzando due punti in più dei padroni di casa, che chiudendo quindicesimi retrocedettero in cadetteria.

I precedenti vedono in netto vantaggio i bianconeri per numero di vittorie, 16-5, e gol marcati, 58-34, fra massimo campionato e Serie B. I pareggi ammontano invece a 8.

Dal 2015-2016 in poi De Paul e compagni raccolgono punti. Nel primo e nell’ultimo match di questa serie c’è scappato il segno X. Nel mezzo ecco 3 successi senza soluzione di continuità.

Così il più recente segno 2 in schedina è del 2014-2015, 2-4 al decimo turno: Di Natale, Marchese, Iago Falque, Widmer, Matri e Kucka i nomi finiti nel tabellino dei marcatori.

Dando uno sguardo allo stato di forma dei due club dobbiamo segnalare come le squadre di Gotti e Maran abbiano mostrato diverse difficoltà a mandare in gol il più largo numero di giocatori. Nella classifica delle coop del gol solo l’Hellas Verona vanta meno bomber, 3, poi ecco i bianconeri con 4 e i rossoblù con 5.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

29 incontri disputati

16 vittorie Udinese

8 pareggi

5 vittorie Genoa

58 gol fatti Udinese

34 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Genoa 1-0, 2° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Genoa 2-2, 30° giornata 2019/2020