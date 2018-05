Che differenza nei Cagliari-Udinese di A oppure B

© foto di Federico De Luca

L’Udinese non vince sul campo del Cagliari dallo 0-1 raccolto nella stagione 2012-2013, rete di Pereyra e Guidolin a guidare i bianconeri.

Poi ecco 3 successi senza soluzione di continuità per i rossoblù.

E così l’ultimo pareggio fra le due compagini in campionato è rappresentato dallo 0-0 del 2011-2012.

A proposito… proprio il segno X ad occhiali è con l’1-1 (assente però dal 2004-2005) il punteggio più ricorrente nelle sfide di campionato fra sardi e friulani. Su 22 incroci in A e 5 di B i due risultati sono usciti 4 volte ciascuno.

Chiudiamo con una curiosità che tiene conto delle categorie in cui si sono verificati gli scontri diretti.

Se in A i numeri fra i due club sono simili, 8-7 in fatto di vittorie e 31-29 sul fronte dei gol, con entrambi i dati a favore dei rossoblù, in cadetteria è un monologo dei padroni di casa: 3 vittorie e 2 segni X in 5 sfide, con la bellezza di 5 marcature all’attivo e una porta mai violata.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

27 incontri disputati

11 vittorie Cagliari

9 pareggi

7 vittorie Udinese

36 gol fatti Cagliari

29 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Udinese 3-1, 19° giornata 1979/1980

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Udinese 2-1, 14° giornata 2016/2017