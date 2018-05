Che storia le sfide fra Frosinone e Empoli

© foto di Federico Gaetano

Mai un pareggio a Frosinone. Equilibrio nel computo totale dei precedenti. Nove risultati differenti in altrettante sfide.

Senza contare che Frosinone-Empoli significherà match fra seconda e prima della cadetteria 2017-2018.

Quello di lunedì sarà il quinto scontro diretto fra i due club in Ciociaria. Ad oggi contiamo 3 sfide in Serie B e 1 in Serie A. Quest’ultima, poi, significò primo storico successo dei gialloazzurri nel massimo torneo italiano.

Al Matusa era 2-2. Nel senso di due successi per parte. Stavolta i riflettori accesi saranno quelli dello Stirpe.

Ad Empoli nel girone d’andata fu un rocambolesco 3-3. Frusinati avanti per 2-0 all’intervallo. Addirittura sul 3-0 dopo un paio di minuti dalla ripresa del match. Quindi un autogol di Bardi e una doppietta di Caputo rimisero il punteggio in parità. Da segnalare che i gol dell’attuale capocannoniere della B arrivarono nell’extra time: 91’ e 94’.

E il segno X condito da 6 reti ha rappresentato il quinto punteggio differente in altrettanti Empoli-Frosinone di campionato. Anche negli scontri diretti nel Lazio non c’è mai stato un bis nei punteggi. Attualmente siamo a quota 4 diversi score.

I toscani vengono da una striscia record di 22 risultati utili consecutivi: 15 vittorie più 7 pareggi. E sono reduci dal 3-2 a Cesena.

I frusinati di turni a punti senza stop ne contano solo 2 e nell’impegno infrasettimanale hanno sbancato Avellino.

Nel computo totale del precedenti, senza considerare casa o trasferta, azzurri avanti per 4-3 in fatto di vittorie, mentre i gol marcati sono 14-14.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A E SERIE B)

4 incontri disputati

2 vittorie Frosinone

0 pareggi

2 vittorie Empoli

7 gol fatti Frosinone

5 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Empoli 0-1, 13° giornata 2008/2009

ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Empoli 2-3, 1° giornata 2010/2011