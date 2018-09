Cittadella e Bari? Più equilibrio di così non è possibile...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Più equilibrio davvero non si può. La storia degli incontri tra Cittadella e Bari, in casa dei veneti, ci racconta di due vittorie a testa e di quattro pareggi.

SI SEGNA POCO - Sono solamente 11 le reti complessive realizzate da Cittadella e Bari in queste otto partite già citate. L'1-1 è il risultato più ricorrente essendosi verificato tre volte. Solo in una circostanza una squadra ha siglato più di un gol ed è stato nella scorsa stagione quando il Cittadella si è imposto per 2-0. Uno solo però lo 0-0 che è quello verificatosi nella partita di questo campionato di B.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL CITTADELLA

2 vittorie Cittadella

4 pareggi

2 vittorie Bari

6 gol fatti Cittadella

5 gol fatti Bari

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL CITTADELLA

2001/2002 Serie B Cittadella vs Bari 0-1

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL CITTADELLA

2017/2018 Serie B Cittadella vs Bari 0-0