Cremonese-Cosenza, tutto è cambiato nel 1992

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima volta fu nel 1988-1989. L’ultima nel 1998-1999. Adesso, Cremonese-Cosenza torna in B nel 2018-2019.

I precedenti in cadetteria ammontano a 5. Soprattutto regna l’equilibrio, quasi assoluto. Con uno spartiacque: l’1-1 alla 14esima del 1992-1993, autorete di Cristiano e pareggio di Gualco.

Perché prima c’erano stati due successi dei grigiorossi, dopo arrivarono due vittorie dei rossoblù.

La Cremonese in questo avvio di campionato ha raccolto 1 vittoria, sullo Spezia, e 3 segni X, contro Pescara, Palermo e Padova. La stagione scorsa nessun’altra formazione di B seppe fare tanti X, ben 21, quanti quelli della squadra lombarda.

Il Cosenza nel mezzo ai pareggi per 1-1 in casa dell’Ascoli e ospitando il Livorno, è andato KO contro l’Hellas Verona (per sentenza del Giudice Sportivo dopo i problemi al campo da gioco) e affrontando il Cittadella.

Da segnalare che la squadra di Mandorlini è seconda per numero di giocatori mandati a rete, 6. Mentre quella di Braglia non ha ancora chiuso un match con la porta inviolata.

CONFRONTI DIRETTI A CREMONA (SERIE B)

5 incontri disputati

2 vittorie Cremonese

1 pareggio

2 vittorie Cosenza

8 gol fatti Cremonese

9 gol fatti Cosenza

PRIMA SFIDA A CREMONA (SERIE B)

Cremonese-Cosenza 3-1, 22° giornata 1988/1989

ULTIMA SFIDA A CREMONA (SERIE B)

Cremonese-Cosenza 0-3, 17° giornata 1998/1999