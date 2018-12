Cremonese-Crotone, precedenti e statistiche sono in pareggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cremonese (15) e Crotone (12) sono una di fianco all’altra nella graduatoria generale di Serie B. E buttando uno sguardo alla storia della sfida e alle diverse classifiche di categoria non poteva essere diversamente.

Grigiorossi e rossoblù sono stati avversari per 2 volte in cadetteria, entrambe nella stagione 2005-2006.

In Lombardia terminò col punteggio di 2-0 e le reti di Marchesetti e Carparelli. In Calabria col risultato di 3-1 e i gol firmati da Pellé (doppietta) e Jeda per i padroni di casa, ancora Carparelli per gli ospiti.

E così ci ritroviamo con un bilancio in perfetto equilibrio: 1 successo per parte, 3 gol messi a segno e incassati da ciascuna squadra.

Ma come scritto qualche riga sopra, i due club hanno tenuto un ruolino di marcia simile in questo primo scorcio di stagione.

Entrambi sono reduci da un KO. Le tigri per mano del Lecce, i pitagorici nel derby col Cosenza.

L’ultimo successo interno della Cremonese è rappresentato dall’1-0 sul Livorno del 10 novembre. La più recente vittoria in trasferta del Crotone è costituita dall’1-0 a Livorno del 17 settembre.

Entrambi hanno mandato a rete 9 differenti calciatori, con 2 centri frutto di subentrati.

Chiudiamo segnalando che quella delle tigri è la miglior difesa casalinga con 2 sole reti incassate (contro il Pescara al 93’ e contro il Venezia al 78’), mentre quello dei pitagorici è il peggior attacco da trasferta con la pochezza di 3 gol totalizzati (contro il Livorno all’85’, contro il Pescara al 49’ e contro il Perugia al 56’).

Insomma, se proprio la sfida dovrà schiodarsi dallo 0-0… occhio alla ripresa. A proposito, anche l’unico Cremonese-Crotone si sbloccò dopo l’intervallo per il tè.

CONFRONTI DIRETTI A CREMONA (SERIE B)

1 incontro disputato

1 vittoria Cremonese

0 pareggi

0 vittorie Crotone

2 gol fatti Cremonese

0 gol fatti Crotone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A CREMONA (SERIE B)

Cremonese-Crotone 2-0, 19° giornata 2005/2006