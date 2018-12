De Zerbi incrocia un ex mister del Sassuolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiorentina-Benevento 1-0 della passata stagione.

E’ questo l’unico faccia a faccia in campionato fra Stefano Pioli, Fiorentina, e Roberto De Zerbi, Sassuolo.

Ma questa gara avrà per il tecnico in viola un sapore particolare. Perché nella stagione 2009-2010 sedeva proprio sulla panchina neroverde, in cadetteria.

Per lui 44 caps, 42 in regular season più 2 nei play off. In campionato il suo score fu di 18 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte. Negli spareggi promozione di zero successi, 1 segno X, 1 battuta d’arresto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E PIOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

0 pareggi

1 vittoria Pioli

0 gol fatti squadra di De Zerbi

1 gol fatto squadra di Pioli