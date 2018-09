Derby Roma-Lazio, 5 rigori nelle ultime 5 stracittadine

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinque rigori negli ultimi cinque Roma-Lazio di campionato.

Possiamo introdurlo così il derby della capitale numero 149 nella Serie A con la formula del girone unico.

Perché i giallorossi dalla stagione 2013-2014 in poi ne hanno calciati, segnandoli tutti, 4, mentre ai cugini biancocelesti è toccato 1 solo penalty, trasformato comunque in punto.

Stando a questa statistica, pertanto, non ci sarebbe da stupirsi se nell’arco dei novanta minuti di gioco, più recupero, arbitro o VAR intervenissero per indicare il dischetto degli undici metri.

Il bilancio della stracittadina premia i giallorossi. Fra le mura amiche conducono per 28-14 in fatto di successi, mentre i segni X sono 32, e 94-63 sul fronte dei gol. Nel computo totale, aggiungendo quindi le ‘trasferte’, ecco 53 trionfi contro i 37 dei laziali, 58 i pareggi, 186 reti a 142.

Di derby Roma-Lazio alla settima giornata se ne sono già disputati 3.

Il primo nel 1969-1970, 2-1 il punteggio finale (Spinosi e Landini da un lato, Massa dall’altro). Poi ecco l’1-1 del 1979-1980 (Pruzzo e Zucchini, anche se qualche almanacco parla di autorete di Rocca). Infine, nel 1997-1998, l’1-3 (Delvecchio per i padroni di casa; Mancini, Casiraghi e Nedved per gli ospiti).

Insomma da questo mini torneo emerge che sono sempre andate a segno entrambe le squadre in campo e che, dando un’occhiata anche al punteggio dopo quarantacinque minuti, all’intervallo per il tè c’era sempre il segno X sul tabellone dell’Olimpico.

Chiudiamo ricordando che i giallorossi hanno aperta una serie gol ormai giunta alle 11 stagioni. Nei Roma-Lazio di campionato i padroni di casa battono la difesa avversaria dal 3-2 alla decima giornata del 2007-2008.

CONFRONTI DIRETTI CON LA ROMA SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

74 incontri disputati

28 vittorie Roma

32 pareggi

14 vittorie Lazio

94 gol fatti Roma

63 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA CON LA ROMA SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Roma-Lazio 3-1, 26° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON LA ROMA SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Roma-Lazio 2-1, 13° giornata 2017/2018

*Conteggiati solo i derby disputati nei campionati a girone unico.