Dici Carpi e al Lecce vengono subito i brividi...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dici Carpi e al Lecce vengono i brividi a sentire il nome di questa squadra, per diversi motivi. Intanto perché per due volte i salentini hanno giocato in casa degli emiliani e per due volte hanno perso. Tra l'altro anche sempre con lo stesso risultato (1-0) e sempre nella stessa stagione quella di Serie C1 2012/13. Perché due volte nello stesso campo? Semplice, Carpi e Lecce si sono anche affrontati quell'anno nei play off di C e alla fine l'hanno proprio spuntata i biancorossi che hanno vinto in casa 1-0 e pareggiato fuori 1-1 ottenendo una storica promozione in B.

Il Carpi deve fare molta attenzione al fattore rigori. Sono già 4 i rigori fischiati contro la squadra allenata da Chezzi prima e da Castori poi, record assoluto per la categoria, al pari di Perugia, Livorno e Brescia.

TUTTI I PRECEDENTI A CARPI (SERIE C)

2 vittorie Carpi

0 pareggi

0 vittorie Lecce

2 gol fatti Carpi

0 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A CARPI

2012/2013 Serie C1 Carpi vs Lecce 1-0

L'ULTIMA SFIDA A CARPI

2012/2013 Serie C1 (play off) Carpi vs Lecce 1-0