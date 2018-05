Dopo Badu la Lazio ha chiuso la porta all'Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 3-0 dell'anno scorso, a favore della Lazio, ha interrotto l'equilibrio assoluto che c'era tra l'Udinese e i biancocelesti, nelle gare giocate in casa dei bianconeri. Lazio in serie positiva al Friuli con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare di campionato giocate. L'Udinese non segna in casa con la Lazio da 292 minuti (recuperi esclusi). L'ultima rete bianconera porta la firma di Badu ed è stata segnata il 20 gennaio 2014 al 68' di una gara persa dai padroni di casa per 2-3.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

13 vittorie Udinese

13 pareggi

14 vittorie Lazio

56 gol fatti Udinese

57 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Lazio 2-3

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2016/2017 Serie A Udinese vs Lazio 0-3