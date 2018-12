Dopo la doppia sfida in B, ecco quella in A per i due mister in gialloblù

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima sfida in Serie A fra Roberto D’Aversa, Parma, e Moreno Longo, Frosinone.

I due tecnici però s’erano già affrontati nello scorso campionato di cadetteria.

In Emilia Romagna ebbe la meglio D’Aversa col punteggio di 2-0. Nel Lazio ad imporsi fu invece Longo, 2-1. E così il bilancio dei testa a testa fra i due tecnici è in perfetto equilibrio sul fronte dei risultati, 1 successo per parte, ma in fatto di marcature guida il gialloblù per una lunghezza, 3-2.

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E LONGO IN CAMPIONATO

1 vittoria D’Aversa

0 pareggi

1 vittoria Longo

3 gol fatti squadre di D’Aversa

2 gol fatti squadre di Longo