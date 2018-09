Doppietta milanista dopo la tripletta del Sassuolo. Il percorso netto dei neroverdi

Sesta partita in Serie A in casa del Sassuolo tra i neroverdi e il Milan. Una sfida senza mezze misure, perché dopo una partenza lampo degli emiliani (tre vittorie su tre gare), ha fatto seguito una doppietta milanista nelle ultime due gare giocate a Reggio Emilia.

Pareggi dunque non se ne sono visti, così come gare senza reti segnate, anzi: siamo a quota 19 gol fatti in cinque partite, quindi si viaggia ad una media in pratica di quattro ad incontro.

PERCORSO NETTO – E' quello in questa stagione del Sassuolo in casa: fino a questo momento tre partite e tre vittorie neroverdi. Lo stesso percorso netto casalingo che in Serie A finora hanno anche Juventus, Napoli, Genoa e Fiorentina. Il Milan invece in tre partite giocate fuori casa ancora non ha fatto mai bottino pieno.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

3 vittorie Sassuolo

0 pareggi

2 vittorie Milan

9 gol fatti Sassuolo

8 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Milan 4-3

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2017/2018 Serie A Sassuolo vs Milan 0-2