Due numeri per l'Inter che va a Bologna: 2.999 e 99

Nove vittorie e tre segni X. Soprattutto, nessuna sconfitta.

E’ questo il bottino nerazzurro nelle trasferte in casa del Bologna dalla stagione 2002-2003 in poi. Ovviamente abbiamo preso in considerazione i soli match validi per la Serie A.

Insomma, per cercare di acciuffare la prima vittoria di campionato non poteva esserci avversario migliore. Almeno dal punto di vista dei precedenti più vicini nel tempo.

Ma attenzione ai felsinei che, con un punto in due gare, potrebbero voler scrivere un doppio record nella storia del calcio italiano.

Perché la Beneamata ha subito fino ad oggi 2.999 reti nella Serie A con la formula del girone unico (1.247 fra le mura amiche, 1.752 lontano da casa). Non solo. Se escludiamo la gara di spareggio per l’assegnazione dello scudetto del 1963-1964, il Bologna ha marcato 99 gol nei 71 incontri in cui ha ospitato il club milanese.

Ma a quanto tempo fa risale l’ultima vittoria rossoblù?

Stagione 2001-2002, 22esima giornata di campionato, punteggio finale di 2-1.

In rete andarono Pecchia e Zauli per i padroni di casa, Seedorf per gli ospiti. Sulla panchina bolognese sedeva Guidolin, su quella interista Cuper.

Segnaliamo che prima di questo torneo ci sono stati 2 Bologna-Inter disputati in occasione di una terza giornata: nel 1935-1936 fu 3-0 per i locali; nel 1970-1971 ecco un pareggio per 2-2. Curiosamente nel primo caso fu scudetto per il Bologna, mentre nella seconda circostanza fu tricolore per l’Inter.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A)*

72 incontri disputati

30 vittorie Bologna

14 pareggi

28 vittorie Inter

101 gol fatti Bologna

102 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Inter 2-2, 20° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Inter 1-1, 5° giornata 2017/2018

* Dati comprensivi dello spareggio scudetto 1963/1964 giocato sul neutro di Roma.