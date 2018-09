Empoli, da 11.663 giorni non vince la prima in casa. Mentre il Cagliari...

© foto di Image Sport

Non ci sono pareggi in Serie A fra Empoli e Cagliari.

Non ce ne sono neppure in cadetteria.

Allora dobbiamo scendere di un’ulteriore categoria e andare indietro nel tempo di oltre cinquanta anni per rintracciare un segno X: stagione 1961-1962, 28esima giornata della Serie C1, girone B, Empoli-Cagliari termina col punteggio di 1-1, Torriglia porta in vantaggio gli ospiti già nella prima frazione di gioco, nella ripresa su rigore arriva il pareggio dei locali con Verdi.

E’ questa l’unica volta in cui le due compagini si sono spartite la posta in palio in un campionato professionistico.

A fine stagione i rossoblù chiusero davanti a tutti e con la promozione in B, gli azzurri in fondo alla classifica e con la retrocessione in D.

Da sottolineare anche un altro dato: l’Empoli in Serie A non ha mai pareggiato alla prima giornata, solo successi, 2 (fra l’altro l’unico colto in casa risale al 1986 contro l’Inter, all’esordio nel massimo campionato), e sconfitte, 10.

Da quell’exploit domenica saranno trascorsi 11.663 giorni.

Chiudiamo segnalando che il Cagliari al primo turno del massimo campionato conta 9 successi, 13 pari, 16 battute d’arresto, ma non vince lontano dalla Sardegna dal 2007-2008, 2-0 in casa del Napoli.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

14 incontri disputati

11 vittorie Empoli

1 pareggio

2 vittorie Cagliari

24 gol fatti Empoli

13 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-Cagliari 2-1, 9° giornata 1998/1999

ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-Cagliari 2-0, 17° giornata 2016/2017