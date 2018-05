Esordio con successo per Maran nel 2002. Poi ha comandato Mazzarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se in 6 sfide i tuoi ragazzi marcano un solo gol… difficile avere un bilancio col segno più.

Possiamo riassumerli così gli incroci fra Rolando Maran, oggi al ChievoVerona, e Walter Mazzarri, mister del Torino, nei campionati italiani.

Una storia iniziata nel lontano 2002-2003, in occasione di Cittadella-Pistoiese. Allora, Serie C, si imposero i padroni di casa, e quindi Maran, per 1-0.

Poi nei successivi 5 match ecco il digiunio di reti, 3 sconfitte e, al massimo, 2 segni X.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E MAZZARRI IN CAMPIONATO

1 vittoria Maran

2 pareggi

3 vittorie Mazzarri

1 gol fatto squadre di Maran

6 gol fatti squadre di Mazzarri