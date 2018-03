Fiorentina-Chievo e il pareggio vietato. Firenze, campo storico per i clivensi perché...

© foto di Giacomo Morini

Il terreno di gioco del Franchi avrà per sempre una valenza particolare per il Chievo Verona. E’ proprio lì dove i gialloblu hanno giocato, e perfino vinto, la prima partita in Serie A della propria storia calcistica. Il 26 agosto 2001, Perrotta e Marazzina siglarono le reti che consentirono ai veneti di espugnare Firenze (risultato 2-0).

MAI UN PAREGGIO – Il dato che balza agli occhi in Fiorentina-Chievo è che non c’è mai stato un pareggio al Franchi tra queste due squadre e siamo ormai già a 13 precedenti. La Fiorentina vince da cinque partite di fila e nelle ultime tre non ha neanche preso gol. L’ultimo successo gialloblu risale al 1 aprile del 2012, quando Pellissier e Rigoni (all’88’) fecero un bello scherzetto ai gigliati (2-1 il risultato finale per gli ospiti).

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

10 vittorie Fiorentina

0 pareggi

3 vittorie Chievo Verona

20 gol fatti Fiorentina

10 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

2001/2002 Serie A Fiorentina vs Chievo Verona 0-2

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2016/2017 Serie A Fiorentina vs Chievo Verona 1-0