Fiorentina, la paura fa 283 (giorni senza vittorie in casa)

La mancanza di vittorie della Fiorentina continua a fare notizia. Stiamo parlando di un digiuno di successi ormai lunghissimo per il club viola. L'ultima affermazione in assoluto risale al 17 febbraio 2019, ovvero 220 giorni fa, nella trasferta di Ferrara contro la Spal. Ma per trovare una vittoria al Franchi dei gigliati dobbiamo tornare ancora più dietro, esattamente al 16 dicembre 2018 (3-1 all'Empoli): 283 giorni fa.

La Sampdoria riuscirà ad allungare questo periodo nero della Fiorentina? Diciamo che storicamente i blucerchiati non è che abbiano raccolto molto in terra toscana. Sono solo nove i successi della Samp in 60 partite disputate a Firenze, l'ultima però abbastanza recente perché è il 2-1 del 27 agosto 2017. Curiosità nella curiosità: l'arbitro di quell'incontro era lo stesso che vedremo stasera: Doveri di Volterra.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

29 vittorie Fiorentina

22 pareggi

9 vittorie Sampdoria

96 gol fatti Fiorentina

49 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1946/1947 Serie A Fiorentina vs Sampdoria 2-1

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2018/2019 Serie A Fiorentina vs Sampdoria 3-3