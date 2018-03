Fiorentina, un ospite inedito per la prima dopo la morte di Astori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà una partita particolare, la prima dopo la morte di Davide Astori, per la Fiorentina. Ed è attesa una grande cornice di pubblico per onorare la memoria del capitano. I viola ospitano per la prima volta nella loro storia il Benevento al Franchi. L'unico precedente assoluto tra queste due squadre è quindi quello dell'andata, che ha fatto registrare una vittoria dei gigliati per 3-0.

Un campionato molto strano è quello che sta facendo il Benevento. I sanniti sono la peggior squadra del torneo fin dall'inizio, ma almeno in casa qualche risultato l'hanno ottenuto. In trasferta sono letteralmente un disastro: tredici partite giocate e tredici sconfitte (5 gol fatti e 32 subiti).