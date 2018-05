Flop De Boer ha ridato fiato al Chievo, ma Verona resta territorio Inter

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Il flop De Boer ha interrotto la serie positiva dell'Inter sul campo del Chievo che comunque resta amico ai colori nerazzurri. La scorsa stagione fu un avvio di campionato shock per i nerazzurri che persero 2-0 sul campo del Bentegodi alla prima giornata. Comunque i milanesi hanno espugnato Verona (sponda Chievo) per ben otto volte in 15 partite giocate (più del 50% delle volte dunque). Il pareggio, oltre ad essersi verificato pochissimo (3 su 15) è il vero risultato ritardatario, perché l'ultimo (2-2) lo abbiamo registrato nel maggio 2009.

STESSO NUMERO DI CALCIATORI - Sono undici i giocatori diversi che sono andati a segno in questa stagione sia per Inter che per Chievo Verona, peggio di loro ha fatto solamente il Cagliari che è a quota 9. Il Chievo Verona, al pari del Bologna, è anche la squadra della massima serie ad aver realizzato meno gol su rigori: uno per la precisione.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA

4 vittorie Chievo Verona

3 pareggi

8 vittorie Inter

14 gol fatti Chievo Verona

22 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A VERONA

2001/2002 Serie A Chievo Verona vs Inter 2-2

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2016/2017 Serie A Chievo Verona vs Inter 2-0